



Хор Сретенского монастыря во время концертного тура в Волгограде исполнил вечную память о защитниках Отечества в храме Всех Святых на Мамаевом кургане. Трогательное видео появилось на официальном канале хора в мессенджере МАКС.

– Хор Сретенского монастыря помолился в храме Всех Святых на Мамаевом Кургане. Вечная память погибшим героям! – говорится в коротком текстовом описании трехминутного видеоряда, который сопровождается не только кадрами их храма Всех Святых, но и других локаций Мамаева кургана.

Поклонники артистов в своих комментариях отмечают, что такое красивое и трогательное исполнение заупокойного песнопения пробирает до слез и мурашек.

Напомним, что хор Сретенского монастыря выступил с аншлагом в Волгограде 10 июня текущего года в рамках гастрольного тура по южным городам России. В настоящее время он завершен, однако артисты продолжают радовать своих поклонников такими видеоподарками.

Видео: хор Сретенского монастыря / МАКС





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