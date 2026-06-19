Академик РАН сообщил о загрязнении Азовского моря обломками БПЛА

Зампредседателя РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов сообщил о загрязнении Азовского моря обломками беспилотных летательных аппаратов. Как передает Привет-Ростов, об этом он заявил на научном конгрессе в Ростове-на-Дону.

Ученый отметил, что в море и на побережье скапливается не только бытовой мусор, но и техногенные отходы, среди которых есть фрагменты БПЛА. Он акцентировал внимание на необходимости их уборки, добавив, что некоторые части дронов в будущем могут стать экспонатами музея РАН.

Матишов напомнил, что на юге России продолжающаяся спецоперация создаёт дополнительную ответственность.