Главный тренер команды «Ротор‑М» Денис Снимщиков успешно завершил программу повышения квалификации в Академии Российского футбольного союза и получил тренерскую лицензию категории B‑УЕФА в направлении «Детско‑юношеский футбол».

Лицензия B‑УЕФА свидетельствует о соответствии квалификации тренера международным стандартам УЕФА и даёт право работать с юношескими командами, применяя современные подходы к подготовке спортсменов. Обучение в Академии РФС включает углублённое изучение методики тренировок, анализа игр, физиологии и психологии юных футболистов.

Уже совсем скоро, через неделю, Денис сможет опробовать полученные знания на практике: 26 июня «Ротор‑М» проведёт выездной матч в Подольске против местного «Витязя».

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»