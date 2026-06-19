Дроны ВСУ облетели стороной Волгоградскую область

В Волгоградской области ночь прошла без объявления беспилотной опасности. В Минобороны РФ сообщили, что украинские БПЛА самолетного типа в количестве 133 штук были сбиты в 13 регионах РФ.

Так, в период с 20:00 мск 18 июня до 7:00 мск 19 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Орловской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.





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