В Волгоградской области на все выходные зарядят дожди





Комбо из дождей с грозами и освежающими порывами ветра ждут волгоградцев в эти выходные. Температура воздуха при этом поднимется не выше +28.

Дожди обрушатся на регион уже в ночь на 20 июня. И если город получит лишь небольшую порцию осадков, то в отдельных районах Волгоградской области прогнозируют добротные дожди с грозами и ветром до 15-20 м/с.

– Днем воздух в регионе прогреется до +26 - +28 градусов, – сообщают синоптики ЦГМС. – Такая же температура ждет горожан и в воскресенье, 21 июня.

Загостившимися в наших краях осадками волгоградцы проводят третью неделю июня. И в городе, и в области освежающие и смывающие летнюю пыль дожди ожидаются в воскресенье в течение дня.

Отметим, что временное прощание с испепеляющим солнцем и обилие осадков синоптики объясняют выходом очередного циклона. Похожая погода, по предварительным прогнозам, ждет горожан, жаждущих открытия пляжного сезона, и на следующей неделе.

Фото Андрея Поручаева