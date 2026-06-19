В Волгоградской области 1,9 млн человек проверили свое здоровье

Волгоградстат в преддверии Дня медицинского работника заявил об увеличении профилактических медицинских осмотров населения в регионе. Так, по данным статистического ведомства, охват населения достиг значительной отметки в 1,9 миллиона человек.

В регионе по состоянию на конец 2025 года наблюдается рост числа амбулаторно-поликлинических организаций до 320 единиц. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

По данным облздрава, в Волгоградской области работают 27 тысяч медицинских специалистов, в том числе 9,1 тысячи – это врачи различных направлений, а 17,6 тысячи – средний медицинский персонал. При этом 3,5 тысячи врачей обладают квалификационной категорией, причем 79% из них имеют высшую категорию.

День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня.

Фото из архива V102.RU

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