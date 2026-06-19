Волгоградцев освободят от пени за капремонт в обмен на платежи

В Волгоградской области стартовала кампания по списанию пеней за капремонт, которая продлится в регионе до 1 сентября. Избавиться от финансовых санкций за просрочку платежей можно, погасив долги по взносам за 37 месяцев и более.

Как пояснили в региональном комитете ЖКХ, в этом случае граждане освобождаются от уплаты пени. Если погасить все долги пока не представляется возможным, то можно заключить соглашение о рассрочке полной суммы задолженности, что также позволит списать пени. Такое соглашение большинство собственников могут заключить на срок до 6 месяцев, а льготники – до 12 месяцев.

Фонд капремонта в Волгоградской области действует с 2014 года. За это время в регионе было отремонтировано более 3,3 тысячи МКД во всех районах области.





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