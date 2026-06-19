«Нечем дышать!»: жуткая вонь накрыла юг Волгограда

Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались на невыносимый запах сероводорода, который они ощущают на протяжении всей ночи с 18 на 19 июня.

- Знакомая всем вонь, похожая на сероводород, накрыла улицы. Особенно тяжело дышать на бульваре Энгельса, - сообщают жители в местных пабликах.

Похожие «ароматы» люди ощущали в заканальной части, на «Юбилейном», в Верхней Сарепте, на ул. Панферова.

- Вонь лютая, особенно ближе к утру, - констатируют жители.

- Воняет дихлофосом. Может, кто тараканов травит? – задаются вопросом горожане.

В местных пабликах, где активно обсуждают произошедшее, жители озвучивают и другие версии вероятного источника «ароматов». Так, по их словам, запах исходит от промышленных отстойников или с территории бывшего химзавода, где «что-то жгут».

Ситуация выясняется в экологических службах региона.

Напомним, что жители Красноармейского района регулярно жалуются на качество атмосферного воздуха, особенно в ночное время. Экологи реагируют на сообщения, проводят выездные исследования, но через какое-то время ситуация снова повторяется.

Фото из архива V102.RU

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