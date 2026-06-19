Клещи заразили четырех волгоградцев КГЛ и ИКБ

В Волгоградской области выросло число жителей, пострадавших от нападения зараженных опасными вирусами клещей.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано уже два случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) и два - иксодовым клещевым боррелизом (ИКБ). Неделю назад было не четыре, а два таких случая.

Всего по состоянию на 18 июня в медицинские учреждения с жалобами на укусы клещей обратились 798 человек, в том числе 266 детей.

Специалисты советуют при выезде на природу выбирать соответствующую одежду и пользоваться специальными аэрозольными средствами против клещей.





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