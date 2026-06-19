



Троих футболистов «Ротора» внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Поводом для расширения списков его авторы назвали совместный выход игроков с детьми ветеранов СВО.

В базу сайта, сообщают «РИА Новости», включили персональные данные полузащитника сине-голубых Сергея Макарова, левого защитника Вячеслава Бардыбахина и защитника Дениса Фомина. Футболистов, которые в августе 2025 года вышли на поле вместе с детьми ветеранов СВО, обвинили в поддержке России, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Скандальный сайт «Миротворец» выставляет на всеобщее обозрение личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, называя их «изменниками родины», а также публикует сведения о неугодных им журналистах, деятелях искусства и культуры и других публичных персонах.

При этом пользователям не советуют искать информацию о себе на украинском ресурсе.

– Противник таким способом формирует базу данных о россиянах с исчерпывающими сведениями, поскольку там требуется вводить паспортные данные, год рождения. Эта информация актуальна, ведь пользователи сами ее указывают. Поэтому призываю всех внимательнее относиться к личной информации. Особенно если это может повлиять не только на жизнь человека, но порой и на службу, и на обороноспособность страны, – объяснял в беседе с ТАСС военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

Фото Андрея Поручаева