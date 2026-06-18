



В ГУ МВД России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ после поджога дома в селе Самофаловка Городищенского района. Как ранее сообщала редакция, внутри объятой пламенем постройки в бессознательном состоянии находилась пожилая женщина. По информации её дочери, строение специально запалил племянник, чтобы свести счёты со своей бабушкой.









- Первыми прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели, что из окон дома идет дым. Зайдя в здание, полицейские обнаружили лежащую на полу пожилую женщину, которую они эвакуировали на безопасное расстояние и стали принимать меры к тушению пожара, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом в полиции категорически опровергли информацию родственников пострадавшей о том, что наряд продолжительное время не прибывал на вызов, а также, что перед этим органы правопорядка игнорировали поступающие на протяжении полугода от женщин сигналы об угрозе их жизням.

- До произошедших событий в органы правопорядка Городищенского района заявлений от потерпевшей или ее родственников не поступало. При этом мужчина ранее устраивал конфликт с другой своей родственницей, по которому назначена проверка в ОП N8 Управления МВД России по городу Волгограду и проводятся экспертизы с целью установления тяжести последствий, - добавили в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, как ранее сообщала редакция со ссылкой на информацию, полученную от близких родственников пенсионерки, после смерти её дочери в 1990 году племянник с 4 месяцев находился под опекой пожилой женщины. При этом в 16-летнем возрасте парень резко изменился и начал проявлять садистские наклонности. В последующий период он регулярно отбывал приговоры в местах лишения свободы за уголовные преступления, а во время кратковременных перерывов возвращался в дом приютивших его родственников и устраивал погромы.

Крайний раз 36-летний мужчина освободился в январе 2026 года, после чего превратил жизнь родственников в ад и неоднократно угрожал их жизням. По словам дочери пожилой женщины, они вызывали наряды полиции и писали заявления, однако, несмотря на то что их обидчик находился под судебным надзором, никакие меры реагирования к нему не применялись.

В апреле 2026 года рецидивист избил родственников семьи, проживавших в Волгограде. Пострадавшие также написали заявление в полицию, однако до того момента, пока они не наняли адвоката, никакие меры, по данным пострадавших, правоохранителями не предпринимались, а виновник продолжал разгуливать на свободе.

16 июня после поджога дома пожилая женщина хотела выбежать наружу, однако племянник пытался её насильно задержать в объятом пламенем сооружении. После толчка внутрь прихожей пенсионерка упала, ударилась головой и потеряла сознание. Увидев, что женщина уже точно не выберется, племянник поспешил ретироваться из дома.

Отметим, к изучению обстоятельств произошедшего, а также информации потерпевших о бездействии органов правопорядка уже подключилась прокуратура Волгоградской области. В надзорном ведомстве пообещали проверить информацию и в случае подтверждения дать ей правовую оценку. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.

Фото и видео: пострадавшие