Кубинец осуждён на 8 лет за наркотуризм в Волгограде





18 июня в Тракторозаводском районе Волгограда суд поставил точку в деле 32-летнего кубинца. Мужчина под видом туриста приехал в областной центр для распространения наркотиков. Перед этим он через интернет вступил в ОПГ наркодилеров.

- В январе 2026 года приехавший на территорию Российской Федерации мужчина получил от сообщника около 6 г наркотического средства — производного эфедрона (меткатинона) для дальнейшего распространения на территории региона. Однако довести преступный умысел до конца не представилось возможным, поскольку противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, по итогу расследования иностранцу было предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Решением Тракторозаводского районного суда фигуранту был назначен приговор в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией мобильного телефона, по средствам которого он и был втянут в преступный бизнес. Отбывать наказание кубинец будет в колонии строго режима.

Фото: прокуратура Волгоградской области