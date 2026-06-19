ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25%





19 июня в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу обсуждения регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 14,5% годовых.

Как пояснили в ЦБ, рост экономики продолжается умеренными темпами после временного снижения в начале года. Устойчивый рост цен, по оценке банка, снизился, но остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. В последние месяцы ускорился рост кредитования. Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.

– Базовый сценарий Банка России предполагал, что на среднесрочном горизонте бюджетная политика будет способствовать замедлению инфляции. Однако сохранение первичного структурного дефицита бюджета до 2029 года может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в базовом сценарии, – пояснили в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание Совета директоров Банка России - запланировано на 24 июля.