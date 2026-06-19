



В Советском районе Волгограда жителям домов на улицах имени Владимира Петровского, Абдулы Ижаева, гвардии красноармейца Химина, а также в жилом комплексе на Университетском проспекте стал доступен высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Возможность пользоваться современной цифровой инфраструктурой получили около двух тысяч семей самого активно развивающегося района города, – сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу МТС, расширившей сеть фиксированного интернета.

В настоящее время в Советском районе Волгограда продолжается строительство новых жилых комплексов и многоквартирных домов, развивается социальная инфраструктура, появляются новые общественные пространства. Развитие инфраструктуры закономерно вызывает потребность в покрытии скоростным интернетом.

– Советский район сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся территорий Волгограда. Вместе с новыми жилыми кварталами здесь должна появляться и современная цифровая инфраструктура. Мы последовательно расширяем гигабитную сеть в районах новой застройки, чтобы жители могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами сразу после переезда в новый дом, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Отметим, что расширение сети пришлось на начало летнего сезона, когда многие школьники проводят каникулы дома, а родители продолжают работать в удаленном или гибридном формате. Гигабитный интернет позволяет одновременно пользоваться онлайн-кинотеатрами, игровыми сервисами, видеосвязью, образовательными платформами и системами «умного дома» без потери качества соединения.

Ранее сеть фиксированного интернета была расширена в микрорайоне «Родниковая Долина» – в одном из самых молодых микрорайонов Волгограда, где большинство жителей составляют молодые семьи с детьми. Высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям еще 13 многоквартирных домов на улице Иссы Плиева.