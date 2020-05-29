Будет выходной и салют: Путин подписал Указ о Параде Победы

Федеральные новости 29.05.2020 21:49
0
29.05.2020 21:49
День 24 июня объявлен в России нерабочим с сохранением за работниками заработной платы. В этот день в Москве и других городах страны пройдут военные парады, а также артиллерийский салют. Как сообщает ИА «Высота 102» Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» опубликован на официальном сайте Кремля.
Реклама
В Волгоградской области исправили скандальную методику коронавирусных выплат медикам29.05.2020 08:42
Федеральные новости 29.05.2020 08:42
Путин отдал приказ о подготовке к Параду Победы26.05.2020 16:19
Федеральные новости 26.05.2020 16:19
Депутат из Волгограда хотел секретного возвращения с Фиджи24.05.2020 10:34
Федеральные новости 24.05.2020 10:34
СК предъявил обвинение жителю Волгограда за фото фашиста Мюллера на сайте «Бессмертного полка»22.05.2020 16:40
Федеральные новости 22.05.2020 16:40
Процедуру подачи заявлений на получение субсидий для ИП максимально упростили22.05.2020 16:33
Федеральные новости 22.05.2020 16:33
Расписание ЕГЭ-2020 охватило жаркий июль22.05.2020 09:40
Федеральные новости 22.05.2020 09:40
Владимир Путин назвал срок старта ЕГЭ в России21.05.2020 15:30
Федеральные новости 21.05.2020 15:30
В России будут штрафовать за отказ от тестирования на COVID-1916.05.2020 14:34
Федеральные новости 16.05.2020 14:34
Владимир Путин проанонсировал «разбор полетов» с регионами по выплатам медикам15.05.2020 20:24
Федеральные новости 15.05.2020 20:24
Волгоградским детям раздадут более 3 миллиардов рублей от президента14.05.2020 16:38
Федеральные новости 14.05.2020 16:38
В Минпросвещения определились с переносом сроков ЕГЭ13.05.2020 14:33
Федеральные новости 13.05.2020 14:33
Президент РФ раздал новые пособия детям11.05.2020 18:09
Федеральные новости 11.05.2020 18:09
Россия выходит из единого периода нерабочих дней11.05.2020 17:52
Федеральные новости 11.05.2020 17:52
Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявлено еще одно обвинение07.05.2020 15:35
Федеральные новости 07.05.2020 15:35
Системообразующими названы 9 предприятий Волгоградской области07.05.2020 12:26
Федеральные новости 07.05.2020 12:26
Реклама