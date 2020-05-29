Федеральные новости

Будет выходной и салют: Путин подписал Указ о Параде Победы

Федеральные новости 29.05.2020 21:49
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29.05.2020 21:49


День 24 июня объявлен в России нерабочим с сохранением за работниками заработной платы. В этот день в Москве и других городах страны пройдут военные парады, а также артиллерийский салют. Как сообщает ИА «Высота 102»  Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» опубликован на официальном сайте Кремля.

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