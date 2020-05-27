В Волгограде таксист тайно опустошил мобильный банк пассажира

Расследования 27.05.2020 10:45
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27.05.2020 10:45
Таксист осужден в Волгограде за тайное хищение средств с банковского счета пассажира. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, за содеянное волгоградца по фамилии Кукавский приговорили к 2 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей в доход государства.
Следствием и судом установлено, что преступление он совершил в декабре 2019 года. Таксист подвез пассажира, который не смог расплатиться за проезд и оставил в качестве залога обеспечения оплаты свой сотовый телефон "Maxvi C 22" с абонентским номером, подключенным к услуге "мобильный банк". Таксист воспользовался этим. Он перевел на свой счет 4 тысячи рублей со счета клиента. На суде таксист вину признал частично. Он утверждал, что операция по переводу денежных средств со счета потерпевшего была произведена им в целях обеспечения оплаты оказанных им услуг по частному извозу.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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