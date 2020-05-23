В Волгоградской области еще один человек скончался от коронавируса





Количество умерших от коронавируса в Волгоградской области увеличилось до 14 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки от последствий заболевания скончался один человек. Заметно возросло и число выявленных фактов СOVID-2019 – по сравнению с минувшим днем прирост составил 107 случаев. Всего в регионе диагноз подтвердили у 2109 человек.

691 человек по состоянию на сегодняшний день выздоровели.



