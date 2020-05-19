Два поселка в Волгоградской области могут изолировать из-за COVID-19





Под угрозой введения карантина из-за массового заболевания коронавирусом находятся два поселка в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов сообщил сегодня на брифинге, что в инфекционные стационары Волгограда из этих населенных пунктов, где в общей сложности около трехсот жителей, уже вывезли 11 человек.

Решение о введении карантина будет принимать оперативный штаб на основании предварительных данных эпидемиологического расследования, которое проводит Роспотребнадзор. На случай массового заболевания COVID-19 в Котельниковской ЦРБ подготавливают места для инфицированных.



