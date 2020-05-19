Два поселка в Волгоградской области могут изолировать из-за COVID-19

Здравоохранение 19.05.2020 14:02
0
19.05.2020 14:02
Под угрозой введения карантина из-за массового заболевания коронавирусом находятся два поселка в Котельниковском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов сообщил сегодня на брифинге, что в инфекционные стационары Волгограда из этих населенных пунктов, где в общей сложности около трехсот жителей, уже вывезли 11 человек.
Решение о введении карантина будет принимать оперативный штаб на основании предварительных данных эпидемиологического расследования, которое проводит Роспотребнадзор. На случай массового заболевания COVID-19 в Котельниковской ЦРБ подготавливают места для инфицированных.
Реклама
Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Волгоградской области19.05.2020 13:17
Здравоохранение 19.05.2020 13:17
Кривая пошла вверх: в Волгоградской области коронавирус не сдается19.05.2020 11:50
Здравоохранение 19.05.2020 11:50
Филиал ООО «Капитал МС» поддерживает семьи с новорожденными детьми в период пандемии19.05.2020 11:44
Здравоохранение 19.05.2020 11:44
Заболевших коронавирусом в Волгоградской области не делят на цыган и чиновников18.05.2020 15:36
Здравоохранение 18.05.2020 15:36
Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусом18.05.2020 14:54
Здравоохранение 18.05.2020 14:54
В Волгоградской области два дня подряд в статистике по коронавирусу все ровно18.05.2020 11:45
Здравоохранение 18.05.2020 11:45
В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»17.05.2020 15:44
Здравоохранение 17.05.2020 15:44
В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусом17.05.2020 15:01
Здравоохранение 17.05.2020 15:01
В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДом17.05.2020 11:15
Здравоохранение 17.05.2020 11:15
В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусом15.05.2020 11:44
Здравоохранение 15.05.2020 11:44
"Мои тесты терялись трижды": волгоградца с онкологией заперли в коронавирусном обсерваторе15.05.2020 10:24
Здравоохранение 15.05.2020 10:24
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулина14.05.2020 21:38
Здравоохранение 14.05.2020 21:38
Почти 20 детей в Волгоградской области за сутки подхватили коронавирус14.05.2020 20:18
Здравоохранение 14.05.2020 20:18
Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-1914.05.2020 15:49
Здравоохранение 14.05.2020 15:49
В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмоний14.05.2020 14:32
Здравоохранение 14.05.2020 14:32
Реклама