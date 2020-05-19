Вспышка коронавируса зафиксирована в психоневрологическом интернате в Волгоградской области





Сразу у 30 пациентов психоневрологического интерната в Жирновске диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает ИА «Высота 102». По информации, прозвучавшей сегодня на брифинге с участием замруководителя облздрава Николая Алимова, заболевшие клиенты дома-интерната переведены в специализированные медучреждения. В частности, 8 человек находятся в стационаре в Камышине. Остальные пациенты и сотрудники интерната находятся под наблюдением. В Жирновской ЦРБ в связи со случившимся развернуто дополнительно 40 инфекционных коек. Среди персонала социального учреждения больных COVID-19 пока не выявлено. Сейчас специалисты Роспотребнадзора пытаются выявить источник заражения - интернат в последнее время работал в закрытом режиме. Между тем, известно, что в именно в Жирновском психоневрологическом интернате работал родственник умершей от коронавирусной инфекции женщины. Она была первой жертвой пандемии в Волгоградской области.