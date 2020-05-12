Здравоохранение 12.05.2020 14:23
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12.05.2020 14:23
От 30 тысяч рублей обходится лечение одного больного коронавирусом в больницах Волгоградской области. Стоимость рассчитывается исходя из степени выраженности заболевания. Об этом сегодня на брифинге рассказал заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Лечение пациентов оплачивается по системе обязательного медицинского страхования.
Медицинские услуги для больного COVID-2019, который находится в реанимации, оцениваются в 200 тысяч рублей и выше. Как пояснил Алимов, «стоимость пребывания в реанимации была дорогая всегда». В эту сумму входят дорогостоящие антибиотики и противовирусные препараты, расходные материалы для реанимации, оплата труда реаниматологов.
В Волгоградской области на 12 мая коронавирус подтвержден у 1135 человек. На лечении в стационарах остаются 807 зараженных, в том числе 54 ребенка. 316 человек после выздоровления уже выписаны.
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