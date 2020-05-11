Здравоохранение

В Волгоградской области количество случаев COVID-19 пошло на спад

Здравоохранение 11.05.2020 11:48
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11.05.2020 11:48


49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свежую федеральную сводку. Вчера выявленных больных коронавирусной инфекцией было значительно больше - 119 человек. Всего с начала пандемии новая инфекция была выявлена у 1061 жителя Волгоградской области. Умерли 12 человек. Выздоровели 314.

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