В Волгоградской области десятки домов спасли от потопа

Экология 08.05.2020 15:16
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08.05.2020 15:16
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений завершился на пруду Жуковский в Кумылженском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в пресс-центре ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России, отремонтированное сооружение защитит 53 домовладения с численностью населения 159 человек от весеннего паводка, и сохранит сам пруд – один из крупнейших в районе.
Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию также позволит обеспечить водой местных жителей и сельхозтоваропроизводителей.
На ремонт ГТС были выделены 31,3 млн рублей федеральных средств по программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Работы стартовали в декабре 2018 года, сегодня они полностью завершены.
«Специалисты привели в порядок основные элементы сифона, ледозащитные сооружения, восстановили геометрические параметры плотины. Кроме того, проведен ремонт водосбросных сооружений, расчищен от камыша и растительности аварийный водосбросной канал, демонтированы разрушенные железобетонные конструкции», - пояснил директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.
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