Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензии

Экология 07.05.2020 16:45
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07.05.2020 16:45
Компания «Альянс» может лишиться лицензии за грубые нарушения при эксплуатации полигона промышленных отходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Росприроднадзора, пока ведомство приостановило действие лицензии из-за того, что «Альянс» не исполняет предписание об устранении этих нарушений. Однако в случае дальнейшего игнорирования предписания ведомство намерено аннулировать лицензию на сбор, транспортировку, обработку и размещение отходов в судебном порядке.
Межрегиональным управлением установлено, что ПК «Альянс» эксплуатируется объект под размещение промышленных отходов, не соответствующий установленным требованиям природоохранного законодательства. В частности, отсутствует проектная документация на строительство и ввода в эксплуатацию полигона промышленных отходов, с получением соответствующего разрешения уполномоченного органа, нет положительного заключения государственной экологической экспертизы. Также компания не позаботилась о получении документов, подтверждающих проведение геологических, гидрогеологических и иных исследований на территории, где располагается объект размещения отходов.
Между тем, на этом полигоне неоднократно вспыхивали пожары. На ядовитый смог от пожарища жаловались жители Волжского и Среднеахтубинского района.
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