



31 октября в частном доме села Пичуга Дубовского района было обнаружено тело 23-летнего жителя. Городищенский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Волгоградской области начал доследственную проверку по факту происшествия.



- По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнём при курении. На теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти, - сообщили в СКР по Волгоградской области.



Сейчас следователи активно выясняют все обстоятельства инцидента, включая причины возгорания. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.



Следственный комитет Волгоградской области напоминает гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо быть осторожными при курении и использовании электроприборов и систем отопления. Неправильное обращение с огнём часто приводит к пожарам, которые могут иметь трагические последствия. Простые меры предосторожности способны предотвратить катастрофы и сохранить жизнь и здоровье.