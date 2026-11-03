



В Волгоградской области назначен председатель Руднянского районного суда. Указом Владимира Путина эту должность займёт Вячеслав Шевченко. Кроме того, президент утвердил в должности и ещё семь областных и районных судей.

Марина Вольфсон и Мария Козина назначены судьями Волгоградского областного суда, Анастасия Карташова — судьёй Дзержинского районного, Алина Никитина — Краснооктябрьского районного, Роман Болдырев и Кристина Мещерякова — Центрального районного судов Волгограда, Светлана Шабанова — Среднеахтубинского районного суда.

Фото из архива ИА «Высота 102»