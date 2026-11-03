ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и портам Украины





В ночь на 3 ноября Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями стали объекты, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и подразделения ВСУ, а также портовая инфраструктура Одесской области, используемая в военных целях.

В Винницкой области поражена Ладыжинская ТЭС мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской области – Криворожская ТЭС (2800 МВт) и Приднепровская ТЭС (1765 МВт). В Харьковской области удары нанесены по Харьковской ТЭС (86 МВт), а также по электроподстанциям «Змиевская» и «Лосево» (обе – 330 кВ).

Кроме того, в Одесской области поражена портовая инфраструктура в порту Килия, задействованная в интересах ВСУ. В порту Южный и в акватории Чёрного моря уничтожены два морских судна типа «сухогруз», доставлявших военное имущество и грузы двойного назначения для украинских войск.

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