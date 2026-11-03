Под Волгоградом пенсионер на «четверке» влетел в КАМАЗ и погиб

В Волгоградской области в столкновении с КАМАЗ погиб 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21041-30». По информации ГУ МВД России по региону, ДТП произошло на 790 км федеральной трассы М-4 Дон «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Михайловке.

По предварительным данным, пенсионер на «четверке» двигался из Волгограда в сторону Москвы. Водитель легковушки нарушил дистанцию и врезался в КАМАЗ, который в сцепке с полуприцепом «УАТ» следовал в попутном направлении.

В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда врачей скорой помощи.