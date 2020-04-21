От 2 до 79 лет: новые случаи COVID-19 в Волгоградской области





Лидером по подтвержденным случаям COVID-19 за прошедшие сутки в Волгоградской области стал Николаевский район, где выявлено сразу 11 заболевших из 23. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, по два случая зарегистрировано в Волгограде, Даниловском, Ленинском районах, а в Волжском, Дубовке, Палласовском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Серафимовичском районах – по одному случаю.

Коронавирусную инфекцию жители региона завезли из Москвы, а потом пошло заражение членов семьи.

Так, в Николаевском районе коронавирус был подтвержден у 39-летнего мужчины, который приехал из столицы. Его госпитализировали в ГУЗ «КБ №5», где он скончался.

От заболевшего вирусом заразилась 31-летняя жительница Николаевского района и трое детей 7, 8, 12 лет и ребенок 1 год 11 месяцев.

Еще один 43-летний житель этого района заболел после контакта с заразившимся COVID-19. Также подхватила вирус и 33-летняя жительница района.

Еще трое – 44-летняя женщина и двое мужчин 46 и 56 лет – приехали в Николаевский район из Москвы, у них также подтвержден COVID-19.

Самый возрастной пациент – мужчина 79 лет – заразился коронавирусом в Волгограде после контакта с больным. А 36-летний волгоградец, приехавший из Москвы, сам обратился за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия.

Аналогичные случаи произошли в Старополтавском, Даниловском, Ленинском, Серафимовическом и Палласовском районах и городе Волжском. Здесь коронавирус подтвержден у вернувшихся из Москвы мужчин 19, 31, 38, 41, 53, 50 и 57 лет.

59-летний мужчина из Среднеахтубинского района и 33-летняя женщина из Дубовки заразились после контакта с больными.

Как сообщил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя облздрава Николай Алимов, ситуация в регионе остается контролируемой, так как пока еще удается отследить всю цепочку заболеваний.

Напомним, что всего в регионе выявлено 134 случая COVID-19, два человека скончались.



