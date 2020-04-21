В Волгограде до 1 мая введут в эксплуатацию инфекционный госпиталь Минобороны





На 30 апреля запланирован ввод в эксплуатацию медицинского центра Минобороны РФ в Волгограде. Работы на объекте, расположенном на территории госпиталя ветеранов на проспекте Жукова, стартовали всего месяц назад. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, уже завершен монтаж металлоконструкций каркаса и сендвич-панелей здания.

Строители установили кровлю на площади 5,3 тысячи квадратных метров и 148 окон. Сейчас завершается сооружение внутренних перегородок, инженерных сетей и отделка помещений. Ход строительства медицинского центра в Волгограде проверил прибывший с рабочей поездкой в Волгоград командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Для оснащения госпиталя поставлены 100 кроватей, медицинские консоли, компьютерный томограф и необходимая мебель. На площадке в круглосуточном трехсменном графике работают около 800 рабочих, задействовано 37 единиц техники.

Штат медицинского персонала центра, рассчитанного на 100 мест, уже укомплектован. Подобранные специалисты прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

О строительстве в 16 регионах России инфекционных госпиталей в рамках борьбы с коронавирусом впервые стало известно в конце марта. На данные цели Министерству обороны выделено 8,8 млрд рублей. В Южном федеральном округе медицинские центры кроме Волгограда возводятся в Ростове-на-Дону и Севастополе.

Фото: пресс-служба ЮВО.