Федеральные новости 17.04.2020 18:27
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17.04.2020 18:27
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Соответствующий документ, сообщает ИА «Высота 102», опубликован на сайте правительства РФ.
«Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей», — говорится в документе. Такие меры приняты для социальной защиты граждан, которые потеряли работу из-за ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Тем безработным, кто имеет на иждивении детей до 18 лет, будет доплачиваться по 3 тысячи рублей за каждого ребенка. Исключение составят лишь те россияне, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пособие по безработице будет выплачиваться автоматически всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта. Однако в Волгоградской области из 710 человек, признанных безработными за две недели апреля, максимальное пособие было назначено примерно лишь каждому второму.
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