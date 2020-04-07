Расследования

Из наборов для школьников Волгоградской области в условиях пандемии убрали моркошку и оставили макарошки

Расследования 07.04.2020 15:03
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07.04.2020 15:03


Индивидуального предпринимателя Плюхина обязали убрать морковь и картошку из продуктовых наборов, которые начали выдавать школьникам в связи с их переходом на дистанционное обучение. Об этом заявила сегодня председатель комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Савина, сообщает ИА «Высота 102». Ранее на пайки со странным содержанием пожаловались родители учеников Дубовского района. Манка, картошка и морковь вызвали у них недоумение. 

Лариса Савина пояснила, что продуктовые наборы для учеников формируют муниципальные власти. В день на каждого ученика, которые входят в категории получателей, выделяется 20 рублей из областного бюджета. Муниципалитет также предусматривает дополнительную сумму. Исходя из общей стоимости, подбирается набор продуктов. В Дубовском районе этот набор теперь изменен. В него вошли макаронные изделия, печенье, сок, чай, а также крупы."Моркошки" и картошки там уже нет", - заверила председатель комитета. Лариса Савина подчеркнула, что выдача продуктовых наборов в школах проходит при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в условиях ситуации с распространением коронавируса. 
Сегодня же в волгоградской школе №105 для журналистов продемонстрировали продуктовые наборы для школьников, куда входят кондитерские изделия,  чай, молоко, крупы, сок, макароны.   

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