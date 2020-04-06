В Волгограде энергетика и двух рабочих обвиняют в пожаре на складе туалетной бумаги





Энергетик и двое электросварщиков будут судить в Волгограде за крупный пожар на складе туалетной бумаги, который произошел в 2018 году в Дзержинском районе . Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 59-летний гражданин республики Азербайджан, 53-летний житель Астраханской области и 22-летний житель Волгоградской области обвиняются в нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, что привело к возникновению крупного ущерба (ч.1 ст.216 УК РФ).

Согласно материалам дела, 59-летний обвиняемый являлся главным энергетиком организации, осуществляющей деятельность по производству и реализации товаров санитарно-гигиенического назначения.

В ноябре 2018 года им было организовано проведение работ по отмостке стыков фундамента и несущей стены склада на территории Дзержинского района Волгограда. Выполнение работ он поручил подчиненным электросварщикам.

При отсутствии контроля со стороны главного энергетика, а также прохождения необходимых инструктажей по технике безопасности сотрудники начали проводить работы вблизи легковоспламеняющихся предметов. После попадания искры на хранившуюся на складе продукцию (бумажные полотенца) начался пожар.

В связи с отсутствием необходимых средств пожаротушения оперативно потушить огонь не удалось. В результате был поврежден комплекс складских и производственных зданий с находившейся внутри продукцией, оборудованием и сырьем. Ущерб превысил 74 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Дзержинскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Вину обвиняемые признали в полном объеме. Им грозит до 3 лет лишения свободы.



