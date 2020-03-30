Политика

Олег Савченко стал «костью в горле» оппозиции за отстаивание традиционных семейных ценностей

Политика 30.03.2020 12:13
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30.03.2020 12:13


Первым волгоградским политиком, попавшим под прицел критики команды Алексея Навального, стал руководитель комиссии по нацпроектам и приоритетным проектам развития Волгоградской области Олег Савченко. Как сообщает ИА «Высота 102», имя Олега Савченко упоминается в очередном видеоматериале оппозиционной команды, темой которого стало внесение поправок в Конституцию России. Наряду с известными российскими актерами, журналистами, и политиками, публично поддержавшими поправки, волгоградский промышленник попал под прицел критики за позицию по вопросу закрепления в Конституции понятия «семья». При этом в фильм вошла лишь короткая цитата Олега Савченко по этому поводу. «Это точно было важно в Конституции, основном законе страны, объяснить и показать, что мы — консервативная страна», - говорит Олег Савченко, который твердо убежден, что семья должна быть союзом мужчины и женщины, а никак иначе. «Иных толкований в этом вопросе быть не должно. Как не должно быть однополых семей, которым еще и позволяют усыновлять и воспитывать чужих детей. Новомодные союзы между двумя мужчинами или двумя женщинами не могут иметь ничего общего с семьей. Отказаться от патриархальных устоев сегодня - значит вести в тупик  нацию и государство», -  в комментарии  ИА «Высота 102»  многодетный отец Олег Савченко подтвердил свою позицию. «Видимо, либеральным сторонникам однополых браков это как кость в горле», - говорит промышленник. Идею традиционных ценностей, как известно, поддерживают многие известные в стране люди  - Никита Михалков, Сергей Собянин, главы российских регионов. Они также стали «фигурантами» ролика оппозиции.
Олег Савченко подвергся жестким нападкам и в соцсетях, но вместе с тем, множество людей высказывают поддержку однозначной позиции - российская семья должна быть традиционной.

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