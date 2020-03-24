Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области активно участвует в проекте «Бережливая поликлиника»
Здравоохранение 24.03.2020 09:49 Новости компаний
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24.03.2020 09:49 Новости компаний
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области с 2019 года принимает активное участие в реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", в рамках которого на территории региона внедряется «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» («Бережливая поликлиника»).
Как пояснили ИА «Высота 102» в компании, филиалом создана трехуровневая система страховых представителей, главная задача которых - избежать или урегулировать конфликт между пациентами и медицинскими работниками.
Страховые представители 2 уровня выходят в участвующие в проекте медицинские организации и проводят с застрахованными информационно-разъяснительную работу. Они анкетируют пациентов по удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг и оперативно решают вопросы, возникающие при получении медицинской помощи застрахованными непосредственно в медицинской организации.
Страховые представители оповещают также жителей области о необходимости и возможности прохождения диспансеризации и других профилактических мероприятий.
Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области в рамках проекта оказывает материальную помощь медицинским организациям для приобретения необходимого оборудования.
В 2019 году материальная помощь была оказана семи медицинским организациям. По плану компании на 2020 год этот список будет пополняться другими поликлиниками и ЦРБ, которые участвуют в проекте.
Если полис получен в компании «Капитал МС», то всё об обязанностях и правах застрахованных в ОМС при оказании медицинской помощи можно узнать по телефону горячей линии: 8(8442)55-01-65.
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