



Волгоградская областная дума сегодня может принять постановление по вопросу о переводе стрелок часов. Как сообщает ИА «Высота 102», профильный комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий за полтора часа до заседания парламента рассмотрел проект «О выявлении мнения населения Волгоградской области по вопросу об исчислении времени» и рекомендовал его принять. Детали документа пока не известны, его текст не опубликован на сайте заксобрания.

Также члены комитета, возглавляемого лидером фракции «Единая Россия» Михаилом Струком, обсудили тему внесения поправок в Конституцию. Официально пункт повестки дня звучал так: «О рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Оба вопроса – о переводе времени и Конституции – могут быть внесены в повестку дня заседания облдумы с голоса. Мероприятие начнется в 10.00.

Напомним, накануне Государственная дума приняла в окончательном чтении, а Совет Федерации затем одобрил изменения в Конституцию России. Сегодня региональные парламенты всей страны должны также одобрить обновленную редакцию основного закона государства.

Тему времени вчера, 11 марта, поднял председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. На встрече губернатора с депутатами спикер заксобрания предложил в день голосования по Конституции 22 апреля провести в регионе также опрос населения по вопросу перехода Волгоградской области обратно на московское время. Андрей Бочаров данную идею поддержал.







