Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты от РУСАЛа





РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявил о старте очередного грантового конкурса «Зеленая волна». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, его победители смогут получить до 50 тыс. рублей для озеленения и благоустройства открытых общественных пространств.

В прошлом году в рамках конкурса было открыто новое направление – «Экоинициатива», нацеленное на экопросвещение горожан и внедрение методик экологичного потребления. Победившие проекты в данной области смогут претендовать на поддержку до 150 000 рублей.

«Конкурс «Зелёная волна» стал весенней традицией в городах присутствия РУСАЛа. С 2017 года при грантовой поддержке компании было высажено более 11 000 деревьев в 17 городах России – а это десятки зелёных уголков, созданных на городских улицах, ухоженных дворовых площадок и уютных мест для семейного отдыха. В этом году мы также готовы поддержать инициативы, которые привлекут большее внимание к теме сохранения окружающей среды и помогут внедрить экологические практики в повседневную жизнь горожан», - отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.

онлайн-платформе https://grants.fcsp.ru/. Следующим этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. А победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года. Прием проектных заявок продлится с 25 февраля по 23 марта на. Следующим этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. А победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года.





В Волгограде презентация конкурса и расширенная консультация состоится 4 марта 2020 года в 16.30. в Региональном волонтерском центре ул. Пархоменко, д.5.

С 3 по 11 марта 2020 г. пройдет серия вебинаров с вдохновляющими лекциями экспертов по темам, связанным с направлениями конкурса.

3 марта в 10.00 ч. МСК. "Озеленение: какие саженцы лучше выбрать", Полина Варыгина, инженер садово-паркового строительства, ландшафтный дизайнер садовой компании «Клен». Ссылка на трансляцию https://youtu.be/KQTwgcfdHIE

6 марта в 12.00 ч. МСК. «Волонтерские экопроекты: успешные кейсы», Роман Саблин, сооснователь компании "Зелёный Драйвер",www.greendriver.ru, Школы экотренеров www.ecotrener.ru и Школы экологистов www.школа-экологистов.рф, автор книги "Зеленый Драйвер. Код к экологичной жизни в городе". Ссылка на трансляцию https://youtu.be/Y6Zdl3e9mLY

на сайте . Контакты: Ольга Кагарманова, 8-988-979-50-20 Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о конкурсе можно узнать. Контакты: Ольга Кагарманова, 8-988-979-50-20





Для справки:

Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День рек», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

География конкурса «Зеленая волна» охватывает следующие регионы присутствия компании: г. Волгоград, г. Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), г. Новокузнецк, пгт. Белогорск (Кемеровская область), г. Красноярск, г. Ачинск и Ачинский район, г. Дивногорск, пгт. Таежный, Шарыповский район (Красноярский край), г. Бокситогорск (Ленинградская область), г. Кандалакша (Мурманская область), гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск (Свердловская область), г. Саяногорск (Республика Хакасия).



