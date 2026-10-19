



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в Волгоградской области за январь–август 2026 года составил 641,0 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на последние данные Волгоградстата.

Обрабатывающая промышленность

Основной вклад внёс обрабатывающий сектор – 527,7 млрд рублей. Среди ведущих отраслей обрабатывающих производств региона рост отгрузки по сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечен по следующим направлениям:

– ремонт и монтаж машин и оборудования – +23,2%;

– производство текстильных изделий – +20,9%;

– производство электрического оборудования – +13,1%;

– производство пищевых продуктов – +4,5%;

– производство табачных изделий – +4,3%;

– производство химических веществ и химических продуктов – +4,1%.

Добыча и энергетика

Добыча полезных ископаемых обеспечила 22,5 млрд рублей – на 6,8% больше уровня аналогичного периода 2025 года.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха объём отгрузки составил 76,9 млрд рублей, превысив уровень соответствующего периода 2025 года на 9,4%.

В структуре энергетического сектора наибольший удельный вес приходится на производство, передачу и распределение электроэнергии – 72,3%, или 55,6 млрд рублей.