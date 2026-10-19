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Общество

На Мамаевом кургане открыли памятный знак молотовцам – героям Сталинграда

Общество 19.10.2026 14:14
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19.10.2026 14:14


Сегодня, 19 октября, в Волгограде на Мамаевом кургане состоялось торжественное открытие памятного знака уроженцам Молотовской области (Пермского края), принимавшим участие в обороне Сталинграда в годы ВОВ. Как сообщает ИА «Высота 102», монумент был открыт на воинском мемориальном кладбище. 


На торжественное открытие прибыли с визитом от Пермского края зампредседателя заксобрания и Герой России Сергей Яшкин, а также первый замруководителя губернатора края Леонид Политов. От Волгограда в памятном мероприятии принимал участие спикер Волгоградской городской думы Владлен Колесников, представители регионального парламента и ветеранского сообщества. К стеле возложили цветы и почтили память защитников Отечества минутой молчания.


Памятник установлен по инициативе совета ветеранов Пермского края, которую поддержали губернатор Волгоградского региона Андрей Бочаров и администрация Волгоградской области. Памятный знак стал выражением благодарности жителям Прикамья, которые вместе с представителями всех народов Советского Союза защищали Сталинград от немецко-фашистских войск.


В годы Великой Отечественной войны Молотовская область (ныне Пермский край) была одним из ключевых оборонных центров страны. Ещё до войны здесь работали пушечный, пороховой, химический и авиамоторный заводы. В военные годы в регион эвакуировали 124 промышленных предприятия, включая Сталинградский «Красный Октябрь», что значительно усилило оборонную мощь края.


На заводах, вместо ушедших на фронт мужчин, трудились женщины, пенсионеры и дети. Пороховой завод имени Кирова увеличил выпуск пороха в 43 раза, Мотовилихинский пушечный завод изготовил 48,6 тысячи орудий – каждую четвёртую пушку, произведённую в стране. Только в Прикамье выпускали стальные солдатские каски и биметалл для патронных гильз. Местные химики разработали более мощные заряды для «Катюш».


СПРАВКА. Из Молотовской области на фронт были призваны более 506 тысяч человек. В Сталинградской битве участвовали 61-я и 159-я стрелковые дивизии, сформированные в Прикамье. Потери уроженцев края в этом сражении составили 4232 человека. Речники Камского пароходства перевозили по Волге боеприпасы, нефть и раненых.


После победы под Сталинградом жители области активно включились в восстановление города. Колхозники Гайнского района обязались заготовить сверх плана 20 тысяч кубометров древесины, а труженики округа в итоге решили дать 88 тысяч кубометров лесоматериалов.


Напомним, на май 2027 года на Главной высоте России также запланировано открытие памятника сынам Бурятии, защищавшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны. Ранее делегация из Республики Бурятии во главе с заместителем председателя правительства региона Алдаром Гулгеновым посетила Мамаев курган.


Фото: Андрей Поручаев / V102.RU


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