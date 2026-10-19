



Судебные приставы Волгоградской области совместно с Госавтоинспекцией провели межведомственный рейд в областном центре. В ходе проверки, охватившей более двух тысяч транспортных средств, арестовано 14 автомобилей. Их владельцы накопили задолженность на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Несколько волгоградцев прямо на месте оплатили долги – в бюджет поступило 460 тысяч рублей. Автомобили остальных должников изъяты и направлены на ответственное хранение. Среди них Toyota Camry, владелец которой не оплатил штрафы ГИБДД на 50 тысяч рублей, и Lada Granta – её водитель задолжал по алиментам и штрафам около 1 млн рублей.

Сейчас изъятые машины готовят к оценке и реализации. Рейды будут продолжены.

Фото: ФССП Волгоградской области