Бочаров: вклад региона в продбезопасность вырос на 9,5%





В Волгоградской области завершается уборочная кампания и практически на 90% выполнены задачи осеннего сева. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании отметил, что регион в полном объёме выполнил поставленные Президентом задачи по формированию продовольственного и зернового фонда России, дополнительно увеличив вклад на 9,5% к плану.

К настоящему времени обмолочено свыше 97% площадей под зерновыми культурами. Собрано более 1 млн тонн технических культур, свыше 700 тыс. тонн овощей открытого грунта, более 116 тыс. тонн картофеля и около 75 тыс. тонн бахчевых. По оценкам экспертов, объёмы и качество урожая позволяют прогнозировать выполнение планов по этим видам продукции.

Сев озимых стартовал в оптимальные агротехнические сроки, но проходит в непростых климатических условиях – при отсутствии осадков и недостатке продуктивной влаги. Уже засеяно более 1 млн 480 тыс. гектаров семенами озимых, ржи, ячменя и тритикале. Заблаговременная подготовка и дополнительные меры помогут выйти на уровень 1,5 млн гектаров и заложить основу под урожай следующего года. Также завершается заготовка кормов и подготовка животноводческих хозяйств к зиме.

Губернатор подчеркнул достойное представление региона на 28-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». На ней подписан ряд соглашений: об участии в государственных зерновых закупочных интервенциях, вывозе зерна альтернативными железнодорожными маршрутами по льготным субсидируемым тарифам, пролонгации лизинговых платежей, создании условий для производства молока и реализации инвестпроектов в АПК.

Для безусловного выполнения задач по обеспечению продовольственной безопасности Андрей Бочаров поставил ряд задач: в оптимальные сроки завершить уборку поздних культур и закладку овощей на хранение до устойчивых отрицательных температур; своевременно завершить осенний сев с применением агротехнических мероприятий по сохранению влаги; продолжить господдержку сельхозтоваропроизводителей; в установленные сроки подвести итоги сельскохозяйственного года в муниципалитетах и по области в целом.