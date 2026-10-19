Волгоградцам продали 3,6 тонны меда неизвестного происхождения





Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили несоответствия в работе личного подсобного хозяйства в Волгоградской области. Как сообщили в ведомстве, хозяйство реализовало 3,6 тонны меда неизвестного происхождения.

По данным системы «Меркурий», с января по май 2026 года хозяйство оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на 3,6 тонны натурального меда. Однако, согласно системе «Хорриот», пчелосемьи были зарегистрированы только в августе 2026 года – уже после отгрузки продукции.

Такая ситуация нарушает требования закона «О ветеринарии», постановления правительства об учёте животных и приказа Минсельхоза о маркировании и учёте животных. Владельцу хозяйства вынесено предостережение с указанием на недопустимость подобных нарушений и необходимость строгого соблюдения законодательства в дальнейшем.