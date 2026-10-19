Тарифы ЖКХ предложили повышать не чаще раза в год





В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается отказаться от повышения тарифов ЖКХ чаще одного раза в год, а также ограничить рост цен размером инфляции за предыдущий год. Документ опубликован в электронной базе палаты 19 октября.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев, Александр Ивачев и Алексей Куринный.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги значительно опережает темпы инфляции, что вызывает недовольство граждан и делает механизм изменения тарифов менее прозрачным.

Депутаты предлагают дополнить статью 157 Жилищного кодекса РФ положением о том, что предельные индексы по субъектам РФ не могут превышать индекс потребительских цен за год, предшествующий году утверждения индексов, а повышение платы за коммунальные услуги допускается не чаще одного раза в календарный год.

По мнению авторов, введение такого механизма повысит доверие граждан к сфере ЖКХ и снизит избыточную нагрузку на бюджеты домохозяйств.