Волгоградцы пожаловались на жуткий запах гари





В Волгограде вечером 19 октября жители нескольких районов пожаловались на удушающую дымку в жилых кварталах. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, едкий запах доносится с северной стороны города-героя.

– Вонь ужасная, дышать крайне сложно. Хотели проветрить квартиру перед сном, но после двух минут вся квартира пропахла гарью, поэтому сразу же закрыли окна, – рассказали редакции информагентства одна из жительниц Краснооктябрьского района.

Примечательно, что запах также почувствовали жители Центрального и Дзержинского районов города.





По сведениям местных Telegram-каналов, возможным источником запаха может являться возгорание, которое произошло в Тракторозаводском районе.

Видео: Волгоград / t.me