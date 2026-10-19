



В Волгоградской области 337 прудов внесены в государственный водный реестр, из них 17 переданы индивидуальным предпринимателям для разведения аквакультуры. Об этом сообщает пресс-служба областной думы.

Однако выездные заседания Экологического совета при облдуме и обращения граждан показывают, что на ряде водоёмов фактическая деятельность по рыборазведению не ведётся. Это вызывает беспокойство общественности и экологов.

– Данные пруды располагаются на водотоках рек, находящихся в федеральной собственности, а значит, имеют особое значение. Вызывает серьезное беспокойство, что передача этих объектов на длительный срок происходит без должной гидрологической экспертизы и понимания того, какие биоресурсы там находятся и как будет обеспечиваться общественный контроль, – отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, руководитель Экосовета Ирина Соловьева.

Члены Экосовета предлагают взять пруды под общественный контроль. По их мнению, необходимо найти механизмы взаимодействия с предпринимателями, чтобы они соблюдали закон и учитывали интересы жителей. Среди предлагаемых мер – обязательный учёт границ водоёмов и кадастровых положений при передаче водных объектов в пользование, а также конструктивное взаимодействие бизнеса, органов местного самоуправления и контролирующих структур.