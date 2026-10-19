



С начала 2026 года единовременную выплату при рождении первого ребёнка получили около двух тысяч жительниц Волгоградской области в возрасте до 24 лет. Как сообщили в Соцзащите региона, размер пособия на сегодняшний день составляет 63,6 тысячи рублей.

Право на выплату имеют женщины, постоянно зарегистрированные в регионе и родившие первенца до 24 лет. Для оформления необходимо обратиться в отдел социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.

После положительного решения средства перечисляются на счёт заявительницы в следующем месяце. Получить консультацию можно по телефону горячей линии: 8-800-100-00-01.