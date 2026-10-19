



День народного единства в этом году разделяет рабочую неделю: 3 ноября будет сокращенным рабочим днем, а 4-е – нерабочим праздничным. Как пояснила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. Кутафина Ирина Шестерякова, порядок оплаты зависит от того, выберет сотрудник отгул или двойную оплату, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Если сотрудник работает в праздник

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Для сотрудников на окладе действует такое правило: если работа выполнялась в пределах месячной нормы рабочего времени, оплата составит не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. Если сверх нормы – не менее двойной ставки.

Для сдельщиков работа в праздник оплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам. Работникам с дневными или часовыми тарифными ставками — не менее чем по двойной ставке.

Если сотрудник выбрал отгул

В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха не оплачивается. Использовать его можно в течение года после работы в праздник либо присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Конкретный размер оплаты может быть установлен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.