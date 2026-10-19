



В середине октября в России зафиксировали несколько случаев, связанных с оспой обезьян (mpox). В подмосковном Жуковском пять человек были госпитализированы после контакта с предполагаемым носителем вируса – инцидент произошёл 10 октября, а госпитализация 15-го. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, у них взяты анализы, однако клинических проявлений болезни пока не выявлено.

Сегодня, 19 октября, СМИ сообщили о подтверждении диагноза у пяти пациентов Клинической инфекционной больницы им. Боткина в Петербурге. Роспотребнадзор заявил, в свою очередь, что в России принимаются все необходимые меры для своевременного выявления инфекции, а риски ее широкого распространения отсутствуют.

Чем оспа обезьян отличается от ветрянки

Ранее медики подробно объясняли, как распознать mpox и не перепутать его с ветряной оспой. Так, по словам доктора медицинских наук, профессора Пироговского университета Мурада Шахмарданова, ключевое отличие оспы обезьян – увеличение лимфатических узлов в продромальном периоде, чего при ветрянке не бывает. Кроме того, сыпь при оспе обезьян часто начинается на лице и слизистой рта, а затем распространяется на тело, включая ладони и подошвы стоп – при ветрянке там высыпаний не появляется.

Насколько опасна оспа обезьян

По оценке специалистов, сейчас в мире циркулирует штамм с низкой летальностью – менее 0,1–0,5%. У большинства здоровых людей болезнь протекает легко или в средней форме и заканчивается выздоровлением за 2–4 недели. В группе риска – дети младшего возраста, беременные, люди с иммунодефицитами и хроническими кожными заболеваниями.

Вирус передаётся преимущественно при тесном физическом контакте «кожа к коже», а также через загрязненные предметы быта – постельное бельё, полотенца. Воздушно-капельный путь возможен, но менее характерен.

При всем этом отказываться от зарубежных поездок не стоит. Как отмечал ранее профессор Шахмарданов, отказ не гарантирует безопасности: достаточно контакта с человеком, который мог заразиться и переносит заболевание в стёртой форме.

Что делать

Специфическая вакцина на основе вируса осповакцины существует и применяется для защиты контактных лиц и групп риска. Для широких слоев населения, не имеющих тесных контактов с заболевшими, риск, по оценкам специалистов, остается крайне низким.

Тем не менее, при появлении температуры, увеличения лимфоузлов и характерной сыпи – особенно на ладонях и подошвах – медики советуют не заниматься самодиагностикой, а сразу обращаться к врачу.