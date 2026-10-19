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Общество

Волгоградцам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году

Общество 19.10.2026 21:02
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19.10.2026 21:02


В Госдуме рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году. Как передает ТАСС, об этом сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.  

По её словам, выбирать стоит периоды с наибольшим числом рабочих дней и меньшим количеством праздников. Отпуск будет наиболее выгодным для работников с фиксированным окладом. 

– Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней и больше рабочих. Праздничных дней много в январе и мае, а вот март, апрель, июль, август, сентябрь или декабрь 2027 года, где рабочих дней больше, – выгоднее, – пояснила депутат.

Она отметила, что, несмотря на Международный женский день в марте, рабочих дней в этом месяце всё равно больше, чем в январе или мае, поэтому отпуск в марте также будет выгодным.

Речь идёт о сотрудниках с фиксированным окладом. Дело не в размере отпускных, а в зарплате за оставшуюся после отпуска часть месяца: чем меньше в месяце рабочих дней, тем «дороже» обходится пропуск каждого из них.

Согласно производственному календарю, в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре 2027 года будет по 22 рабочих дня. Меньше всего россияне будут работать в январе (15 дней), феврале и мае (по 19). В ноябре 2027 года – 20 рабочих дней, в июне и октябре — по 21.

По Трудовому кодексу РФ сотрудникам ежегодно положены 28 календарных дней оплачиваемого отпуска. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за 12 предыдущих месяцев, включая оклад, надбавки и премии.

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