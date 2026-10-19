



Волгоградский областной суд пересмотрел приговор по делу о ДТП, в результате которого ребенок получил тяжелые травмы. Автокатастрофа произошла в декабре 2025 года, когда будучи лишенным водительского удостоверения Павел Г. сел за руль «Лады Гранты» в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно материалам уголовного дела, на улице Керченской в СНТ «Волга» в Волжском бесправный водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Сандеро». От удара встречную иномарку выбросило в кювет.

– Несовершеннолетняя пассажирка «Рено», находившаяся на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве, получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Среди них – открытая черепно-мозговая травма, переломы костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга и повреждение зрительного нерва правого глаза, – говорится в деле.

В ходе разбирательств в Волжском городском суде обвиняемый признал вину и добровольно компенсировал моральный вред в размере 700 тысяч рублей. Суд признал Голева виновным по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ и назначил 3 года лишения свободы условно с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Гражданский иск был удовлетворён частично: в пользу потерпевшей взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 245 190 рублей – в счет возмещения расходов на лечение, обследования и проезд к медицинским учреждениям.

Однако, по информации Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. Такой приговор не устроил потерпевших – решение Волжского горсуда обжаловали и родители потерпевшего ребенка, и прократура.

– Волгоградский областной суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, усилил наказание: исключил из приговора ссылку на применение ст. 73 УК РФ, определил местом отбывания наказания колонию-поселение, а также увеличил компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей до 755 тысяч рублей. Установленный судом первой инстанции размер компенсации в 300 тысяч рублей не соответствует степени физических и нравственных страданий, причиненных несовершеннолетней в результате полученных травм, и не обеспечивает должного возмещения вреда – несмотря на ранее произведённую осужденным добровольную выплату, – сообщили в пресс-службе Волгоградского обласуда.

Приговор вступил в законную силу.