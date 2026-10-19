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ФСБ задержала волгоградца за оправдание терроризма в Telegram

Расследования 19.10.2026 12:04
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19.10.2026 12:04


Оперативники УФСБ России по Волгоградской области пресекли противоправную деятельность 41-летнего местного жителя, подозреваемого в оправдании террористической деятельности в интернете.



По информации пресс-службы Управления ФСБ России, мужчина, используя личный аккаунт в мессенджере Telegram, разместил комментарии, выражающие оправдание деятельности двух воинских формирований, признанных террористическими организациями и запрещённых на территории Российской Федерации.

– Следственным отделом УФСБ в отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России – «Публичное оправдание терроризма». Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе. 

Напомним, статья 205.2 УК РФ предусматривает ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма. Санкция части 2 предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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